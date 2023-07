Taranto regala sempre uno spettacolo meraviglioso: Tartaruga Caretta Caretta depone sul lido tra i bagnanti che la proteggono

Pubblicità in concessione a Google

Una scenda degna dei migliori film e come interpreti e protagonisti tre soggetti: la natura, uno splendido esemplare di Tartaruga Caretta Caretta e il meraviglioso gruppo di bagnanti del lido in San Pietro in Bevagna che ha seguito con attenzione, silenzio e formando una cinta di protezione, la deposizione delle uova del carapace.

Pubblicità in concessione a Google

Tartaruga Caretta Caretta

Questo tipo di tartaruga marina è la più comune del mar Mediterraneo. Fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo, la specie è diffusa in molti mari del mondo: oltre che negli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, si può trovare nel mar Nero.

Un applauso a questi meravigliosi bagnanti che con la loro premura hanno permesso alla tartaruga di compiere il fantastico mistero della vita.

Applausi!!!

Lo scorso anno a Marina di Lizzano