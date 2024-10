Pubblicità in concessione a Google

Da alcuni giorni alcune persone vengono prese di mira come bersaglio di una possibile truffa telefonica. Arriverebbe una telefonata in cui si comunica al malcapitato che presso l’Ospedale di zona risulta a suo nome una prestazione o una visita per la quale viene richiesto un pagamento immediato.

Gli utenti che ricevono questa telefonata sono i più disparati, per fortuna alcuni sono riusciti a capire subito che si trattasse di una truffa telefonica. Hanno provato a richiamare il numero da cui proveniva la richiesta e lo stesso risultava inesistente o irraggiungibile, quindi si sino subito insospettiti ed hanno tempestivamente allertato le autorità competenti.

Si consiglia quindi di prestare molta attenzione a questo tipo di comportamenti, se si riceve una telefonata del genere, verificare subito l’autenticità del chiamante ed allertare soprattutto gli anziani o persone più fragili, le vittime preferite dai malfattori.

“In questi casi si raccomanda di contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e non aderire alle richieste di denaro, né fare accedere nella propria abitazione malintenzionati che utilizzino i citati espedienti. Gli Uffici investigativi sono già a lavoro per assicurare alla giustizia gli autori di tali deprecabili tentativi di truffa.“ Questo è quanto comunica la Polizia di Stato attraverso i suoi canali web.