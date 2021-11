Tutto pronto per il Natale 2021 a Taranto: Ruota Panoramica, Pista Ghiaccio e Giostra d’epoca

Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il Natale 2021 a Taranto, nei giorni scorsi il sindaco ha annunciato, in anteprima, le novità che allieteranno la città nelle prossime settimane. Ecco alcune anticipazioni.

Ruota Panoramica, pista ghiaccio e Giostra

Torna la grande ruota panoramica in piazza Garibaldi, affiancata da una meravigliosa giostra dei cavalli d’epoca, così come la pista di ghiaccio in piazza della Vittoria.

E poi tanti luci

Le luci, oltre a illuminare le più importanti vie commerciali, riempiranno di atmosfera natalizia anche le periferie.

Mercatini ed eventi

Concerti, mercatini ed eventi, sempre nei limiti di quello che l’emergenza sanitaria consentirà, completeranno l’offerta.

Concerto di Capodanno al Fusco

E poi un grande evento la sera del primo gennaio che si aggiungerà al concerto di Capodanno al Teatro Comunale Fusco.