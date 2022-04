Tutto pronto per la Nuova Villetta Colombo a Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Nuova vita per la villetta Colombo a Grottaglie: firmato il contratto con l’azienda arrivata seconda. Scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia dell’azienda aggiudicataria dell’appalto. A comunicarlo è direttamente l’ente.

“Dopo la rinuncia dell’azienda che l’estate scorsa si era aggiudicata l’appalto per la gestione della Villetta Colombo, a seguito di tutte le procedure amministrative, la società A.Emme A Srl di Taranto, seconda in graduatoria, ha firmato il contratto di gestione.” E’ quanto comunica Vincenzo Quaranta, ViceSindaco e assessore con delega allo sport del Comune di Grottaglie, in una nota ai media. “Appena espletate le formalità relative alla presentazione delle certificazioni necessarie, il cantiere sarà aperto per consentire le opere di manutenzione e sistemazione del parco pubblico.”

“Il progetto presentato dall’azienda punta a restituire alla città un’area verde che è anche importante spazio sociale di aggregazione. I lavori prevedono la realizzazione di un giardino urbano con l’installazione di nuovi giochi inclusivi, un piccolo dog park e, grazie anche all’aggiudicazione del bando “Sport nei parchi” al quale l’amministrazione comunale ha partecipato, la realizzazione di un’area attrezzata per il corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto.”

L’amministrazione comunale si è aggiudicata anche un finanziamento di 25 mila euro per la realizzazione di ​un parco attrezzato per favorire l’attività sportiva.“25 mila euro che permetteranno di mettere a disposizione della città attrezzature permanenti per poter praticare corpo libero o allenamenti all’aria aperta in un luogo riqualificato e in totale sicurezza.”

“Un percorso tortuoso quello della Villetta Colombo che, con la nuova gestione e questo nuovo finanziamento, ci permetterà entro l’estate di riaprire i cancelli di un luogo importante per la nostra comunità.” conclude la nota.