Nelle aree circostanti i luoghi che ospiteranno gli incontri istituzionali del premier (Prefettura ed ex Banca d’Italia) sono state disposte stringenti variazioni a traffico veicolare e sosta dei mezzi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Nello specifico, dalle 6 alle 20 di lunedì 12 ottobre sarà vietata la sosta in alcuni tratti limitati di corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III, piazza Carbonelli, via Margherita, via D’Aquino, via Cavour, via Anfiteatro, via Giovinazzi, via Pupino, via Oberdan, via Mazzini, via Principe Amedeo, via Massari, via De Cesare, via Acclavio, via Berardi, via Pisanelli, piazza Ebalia. Sulle medesime arterie, dalle 8 alle 20 della stessa giornata sarà interdetta anche la circolazione dei mezzi.