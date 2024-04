Ultim’ora Maltempo Provincia di Taranto: CAMBIA TUTTO. Crollo Termico. Minima fino a 5°C

Pubblicità in concessione a Google

Inizio di settimana mite e soleggiato per il Meteo in Provincia di Taranto. Da domani tuttavia potrebbe cambiare lo scenario meteo a causa di una nuova perturbazione causata dall’arrivo di aria fredda che starebbe per causare piogge e anche temporali e un netto calo delle temperature, fino a raggiungere valori quasi invernali.

La giornata odierna trascorrerà serena con solo alcuni annuvolamenti sparsi su tutta la Provincia, ma il vero cambiamento starebbe per arrivare da domani, con il ritorno di pioggia e deciso abbassamento delle temperature, sia nei valori minimi che nei massimi, con forte escursione termica tra giorno e notte.

Dalla mattinata di domani, quindi, sarebbe prevista una intensificazione della nuvolosità che potrebbe portare piogge a partire dal pomeriggio.

Questa condizione instabile e variabile porrebbe durare per alcuni giorni, fino al fine settimana, quando il crollo termico sarà ancora più evidente. Tra giovedì e venerdì sarebbe previsto un deciso abbassamento delle temperature sia massime che minime che raggiungeranno valori simili a quelli invernali.

In particolare, per la città di Taranto, si prevederebbero nella giornata di venerdì, temperature comprese tra 7° e 13° C e similmente anche nelle località lungo la litoranea; a Martina Franca e Mottola le minime sarebbero vicine a 5° C, le massime solo 11°C , a Grottaglie come anche a Massafra tra 8° e 13° C, Crispiano tra 5° e 12°C.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.