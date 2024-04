Pubblicità in concessione a Google

Ultim’ora Maltempo Provincia di Taranto. Confermato il peggioramento delle condizioni Meteo a Taranto e Provincia. Come preannunciato, il clima quasi estivo dei giorni scorsi ha lasciato il posto a tempo instabile, cieli nuvolosi, vento e anche pioggia. Il tutto accompagnato da calo termico.

Nelle prossime ore si attenderebbe la conferma del peggioramento con tempo molto instabile e piogge. Un forte vento freddo porterà un graduale calo delle temperature, che nelle ore serali e notturne potrebbe raggiungere valori invernali.

Sulla base dei fenomeni meteo previsti è stata emanata per Martedì 16 Aprile, una Allerta Gialla in Puglia per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico con validità dalle ore 12:00 del 16.04.2024 per le successive 12 ore. La nuvolosità si presenterebbe in aumento verso le ore serali, quando potrebbero verificarsi piogge e temporali.

Procederanno in maniera simile, tra variabilità, instabilità e piogge, anche le giornate di mercoledì e giovedì, con temperature che potrebbero manifestarsi sempre più basse. In particolare venerdì si potrebbero toccare i valori inferiori, con temperature tra 7° e 13° C a Taranto, Grottaglie e Manduria; qualche grado in più sia nelle minime che nelle massime a Massafra, tra 8° e 12° le città della litoranea. I valori più bassi si registreranno a Martina Franca, Mottola e Crispiano, dove le minime tra venerdì e sabato saranno di 4° e 5° C.