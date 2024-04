Pubblicità in concessione a Google

Maltempo Taranto. Come ampiamente annunciato è arrivato il crollo termico e il cambio delle temperature anche in provincia di Taranto.

Pubblicità in concessione a Google

Le temperature caleranno ancora e domani mattina, intorno alle 6, le temperature minime previste saranno di 3° C a Martina Franca e a Crispiano, poco più di 4° C a Taranto e Mottola, 5° a Manduria, 6° C a Grottaglie e Massafra.

A breve aggiornamenti.