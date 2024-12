Ultim’ora Meteo Puglia: arriva la neve

Pubblicità in concessione a Google

L’arrivo di un vortice di aria fredda proveniente dai Balcani ha portato le prime nevicate in Puglia, interessando principalmente le zone del Subappennino Dauno e del Gargano. Comuni come Faeto, il più alto della regione a 850 metri sul livello del mare, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano, Sant’Agata, Motta Montecorvino e Alberona sono stati completamente imbiancati. 

Anche sul Gargano, località come Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo hanno registrato nevicate significative. In queste aree, le temperature sono scese vicino allo zero o addirittura sotto, con massime che in pianura non hanno superato i 5 gradi. 

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato disagi, tra cui interruzioni dell’energia elettrica ad Alberona e la chiusura di arterie stradali, come la provinciale 130, compromettendo i collegamenti con Foggia e Lucera. Inoltre, forti venti hanno interessato l’intera regione, provocando la caduta di alberi e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. 

Le previsioni indicano che l’ondata di freddo persisterà nei prossimi giorni, con ulteriori nevicate attese nelle zone interne e collinari della regione. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e l’adozione di misure di sicurezza adeguate.

Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni climatiche avverse.