Pubblicità in concessione a Google

Ancora caldo intenso e afoso per il Meteo a Taranto e Provincia, l’anticiclone africano conferma la sua presenza garantendo giornate di bel tempo e sole e il consueto grande caldo; tuttavia sembrerebbe alle porte un cambiamento, seppur rapido e di lieve intensità.

Pubblicità in concessione a Google

Sembrerebbe infatti che la giornata di domani, sabato 3 agosto, potrebbe riservare una certa instabilità in particolare a partire dal pomeriggio con anche qualche debole pioggia serale ma che sarà di breve durata e in rapida risoluzione.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare in breve tempo, garantendo comunque bel tempo e sole per il week end a Taranto e Provincia. Le temperature potrebbero far registrare un lieve calo ma anche questo sarà un fatto rapido e di breve durata, poi si avrà nuovamente il caldo intenso.