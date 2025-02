Ultim’Ora. Ondata di gelo in arrivo: la Puglia si prepara a temperature rigide

Pubblicità in concessione a Google

Un’ondata di gelo proveniente dalle regioni artiche è in procinto di investire l’Europa, portando con sé un significativo abbassamento delle temperature. Anche la Puglia non sarà risparmiata da questo freddo intenso, con previsioni che indicano un calo termico nei prossimi giorni.

Scenario europeo: il gelo avanza

Nella mattinata di lunedì 17 febbraio, le temperature in alcune regioni europee sono scese drasticamente, raggiungendo valori estremamente bassi. In Russia e Finlandia, la colonnina di mercurio è precipitata fino a -26°C/-28°C, con picchi di -30°C/-32°C. Paesi come i Baltici, la Bielorussia, la Polonia e l’Ucraina si sono trasformati in distese ghiacciate, registrando temperature tra -12°C e -17°C. Questo fronte freddo sta ora avanzando verso l’Europa occidentale, influenzando anche le condizioni meteorologiche in Italia.

Previsioni per la Puglia

In Puglia, l’arrivo di correnti fredde determinerà un sensibile calo delle temperature. Le previsioni indicano che, a partire da mercoledì 19 febbraio, le temperature potranno scendere di molti gradi. Questa tendenza al ribasso proseguirà nei giorni successivi, con cieli prevalentemente nuvolosi e possibili schiarite.

Consigli per affrontare il freddo

Con l’arrivo di queste temperature rigide, è fondamentale adottare alcune precauzioni per proteggersi dal freddo intenso:

Abbigliamento adeguato: indossare capi caldi e a strati, preferendo materiali isolanti come lana e pile.

indossare capi caldi e a strati, preferendo materiali isolanti come lana e pile. Riscaldamento domestico: assicurarsi che gli ambienti interni siano ben riscaldati, mantenendo una temperatura confortevole.

assicurarsi che gli ambienti interni siano ben riscaldati, mantenendo una temperatura confortevole. Attenzione alle previsioni: monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici per essere informati su eventuali variazioni improvvise del tempo.

monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici per essere informati su eventuali variazioni improvvise del tempo. Limitare le attività all’aperto: evitare, se possibile, di trascorrere lunghi periodi all’esterno durante le ore più fredde della giornata.

Per informazioni più dettagliate e aggiornate sulle condizioni meteorologiche locali, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Servizio Meteorologico Nazionale.