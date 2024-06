Ultim’Ora Provincia di Taranto: NUOVA Ondata di Calore in arrivo. Poi CAMBIA TUTTO

Pubblicità in concessione a Google

Il tempo variabile ed instabile dei giorni trascorsi sta per cedere il passo a una rimonta del caldo africano per il Meteo a Taranto e Provincia.

Il week end si prospetterebbe all’insegna del bel tempo soleggiato e con una nuova ondata di calore che potrebbe perdurare anche all’inizio della prossima settimana ma con delle novità: potrebbe manifestarsi un rapido peggioramento nella giornata di martedì a causa di una perturbazione che porterà pioggia e possibili temporali.

In questi giorni del week end potremmo assistere ad un graduale rinforzo dell’anticiclone africano che da un lato garantirà tempo stabile e sole; le temperature si presentano in salita con picchi vicini a 40° C nella città di Taranto , Castellaneta, Manduria, San Marzano. Alcuni gradi in meno nelle temperature massime, circa 38° C a Crispiano, Martina Franca. Ancora un po’ più basse ma sempre calde, tra 36° e 37° C, nelle zone di Grottaglie, Massafra, Pulsano, Leporano, San Giorgio, Lizzano, Torricella.

Questa nuova ondata di caldo intenso sembrerebbe tuttavia avere durata limitata: si prevederebbe infatti nella giornata di martedì un veloce peggioramento delle condizioni atmosferiche con possibili piogge e anche temporali. Anche le temperature di conseguenza subiranno una netta flessione. Presto nuovi aggiornamenti.