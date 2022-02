Ultim’Ora Puglia: arriva la Bufera. Fortissimo vento, allerta anche a Taranto. Emanato Wind Day per oggi e domani

Si prevede vento forte per tutta la giornata con raffiche fino a 50-60 km/h. L'Arpa: "Ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene, approvato con DGR n. 1944 del 02/10/2012, e dei connessi adempimenti previsti a carico delle Aziende interessate, si comunica che in data 22 e 23 febbraio 2022 è previsto un "wind-day".