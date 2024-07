Pubblicità in concessione a Google

Inizio di settimana caldo e afoso per Taranto e Provincia. A seguito di un week end all’insegna del sole e del caldo, la giornata odierna sarà ancora molto calda per ma tra poco starebbe per cambiare tutto.

Nella giornata di domani sarebbe previsto l‘arrivo di pioggia e temporali che metterà uno stop a questa nuova ondata di calore e porterà un deciso calo termico che potrebbe protrarsi per alcuni giorni. Nelle giornate di mercoledì e giovedì miglioreranno le condizioni atmosferiche ma permarrebbe la variabilità e le temperature più miti, quindi si potrebbe avere variabilità e alternanza di spazi soleggiati e nuvolosi.

Questi giorni di pioggia e instabilità faranno notare un netto calo termico che farebbe registrare una diminuzione delle temperature massime di circa 8° o 10° C, assestando le massime per la città di Taranto e per la maggior parte delle Province, attorno ai 30°C -32°C e le minime attorno ai 19°-20° C, con oscillazioni di qualche grado a seconda delle varie zone. Fa eccezione Martina Franca, che assieme a Mottola toccherà valori minimi attorno ai 16° C nelle ore serali e notturne, mentre le massime saranno attorno ai 28°C.

Questo clima più “fresco” potrebbe perdurare alcuni giorni, circa fino al prossimo week end. Clima quindi più mite e soprattutto meno afoso. Presto nuovi aggiornamenti.