Ultim’Ora: Venerdì a Grottaglie delegazioni del G7. Divieto di circolazione veicoli e interdizione pedoni. Ecco dove e quando

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha emesso una ordinanza in merito al coinvolgimento della città di Grottaglie nel vertice del G7. Ci saranno divieti di sosta, divieti di circolazione veicoli e persino interdizione pedonale.

Percorso del G7 nella Città di Grottaglie

Premesso che nella riunione tecnica tenutasi presso la Questura di Taranto, è stato concordato il percorso del G7 nella Città di Grottaglie in data 14.06.2024. l’ordinanza ha istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 14/06/2024 su: via Campitelli, via Diaz, via Delle Torri, via Crispi, Parcheggio di via Crispi (Largo dell’Accoglienza), via Leone XIII, via L. Da Vinci, via Oberdan.

Divieti di circolazione veicoli

Pubblicità in concessione a Google

Inoltre l’ordinanza istituisce il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 12 alle ore 18 del 14 giugno 2024 per passaggio del corteo su: via Campitelli, via Diaz, via Delle Torri, via Crispi, Parcheggio di via Crispi (Largo dell’Accoglienza), via Leone XIII, via L. Da Vinci, via Oberdan.

Interdizione pedonale

Inoltre sarà interdetta la circolazione pedonale su via Crispi e via Caravaggio.

G7 a Grottaglie: siamo pronti?