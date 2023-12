Pubblicità in concessione a Google

Un anno fa la comunità di Grottaglie diede l’ultimo saluto a Michele Santoro, personaggio molto conosciuto in città sia per il suo impegno politico che professionale, legato anche al sociale. Questa sera, a partire dalle ore 18, prevista una messa in ricordo in Santa Maria Campitelli.

