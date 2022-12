Pubblicità in concessione a Google

“Devastati dal dolore, comunichiamo la morte del leone. Abbiamo l’onore di essere stati i figli e la moglie di Michele Santoro. Ci lascia in eredità la fierezza, la generosità, l’umiltà, la dedizione alla famiglia e al lavoro. Voleva vivere. Grazie a chi ha portato la croce insieme a noi sollevandolo anche solo per alcuni momenti. Caro Papà sei in paradiso”.

Con queste parole Maria Santoro ha annunciato la morte di suo papà. È una triste domenica per la città di Grottaglie.

Noi tutti di Gir apprendiamo con sgomento la notizia e con tutta la comunità ci stringiamo attorno alla famiglia.

I funerali

I messaggi di cordoglio

Chi era Michele Santoro, la biografia

L’annuncio in diretta del suo addio alla politica e la commozione del Consiglio Comunale

“Ho gli occhi lucidi, grazie a tutti”. Era l’aprile del 2021 e con queste parole Michele Santoro salutò il Consiglio Comunale di Grottaglie. Intervenuto nella adunanza chiamata a discutere e votare il Bilancio, Michele Santoro comunicò, con molta emozione, che quello sarebbe stato il suo ultimo intervento, la sua ultima presenza. Un ritiro che lasciò la massima assise commossa. Occhi lucidi e sguardi di affetto verso uno dei decani della politica grottagliese. In questa sua ultima apparizione, alle sue spalle, a tenergli le mani, sua figlia Maria.

Il ritorno in video su Gir dopo la malattia

Cosa avrebbe fatto da Sindaco di Grottaglie

Nel 2009 secondo degli eletti in tutta la Provincia di Taranto

Il primo degli eletti a Grottaglie. Il secondo, dietro solo al Sindaco di Laterza, Cristella, in tutta la provincia di Taranto capoluogo compreso.