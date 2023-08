Pubblicità in concessione a Google

Ogni giorno percorriamo le vie della nostra città per andare al lavoro o a scuola, per incontrare amici o per svolgere le tante incombenze del quotidiano. A volte ci spostiamo in automobile, altre volte a piedi; capita di darci appuntamento in un punto specifico oppure di incontrare un amico del tutto casualmente.

Indice

Luoghi e personaggi

A fare da palcoscenico alla maggior parte di questi momenti delle nostre giornate sono le vie, le piazze, i monumenti e i luoghi di interesse di Grottaglie. Passeggiamo su via Calò oppure scendiamo in auto lungo via Ennio, calpestiamo le chianche di via Battista oppure mettiamo sul chi va là un amico confuso dalle indicazioni stradali spiegandogli che l’ospedale San Marco è in via Gaspare Pignatelli e non in via teologo Pignatelli: stesso cognome ma qualche secolo di differenza.

Se ci fermiamo un momento a riflettere, ammetteremo che della maggior parte di questi personaggi, specialmente di quelli più antichi, conosciamo poco o nulla, magari grazie a qualche nozione legata a studi scolastici, come nel caso di Quinto Ennio; oppure il racconto di qualche anziano parente, come potrebbe essere per Vincenzo Calò.

Nasce allora il desiderio di saperne di più, di conoscere i personaggi e i luoghi che hanno contrassegnato la storia di Grottaglie: santi e briganti, uomini di chiesa e di governo, despoti crudeli o intellettuali illuminati, sono davvero tanti gli uomini e le donne che hanno lasciato un segno con il lavoro di una vita o per un singolo atto, per aver fatto costruire un castello o per aver ucciso un rivale in amore, per aver condotto una vita in odore di santità o per un comportamento così dissoluto da essere per sempre eternato in un esplicito soprannome.

Programmazione: quando e a che ora

Ogni martedì, alle ore 14.30, sui canali di Gir e sulle principali piattaforme sarà pubblicato un episodio originale della prima stagione del podcast che racconta particolari più o meno noti della Città della Ceramica e delle Uve.

Come ascoltare il podcast: piattaforme

Scegli la piattaforma che preferisci:

Carlo Caprino racconta la storia di Grottaglie

Insieme a Carlo Caprino esploreremo i luoghi, racconteremo le biografie, analizzeremo gli eventi, partendo dalla preistoria e dai primi insediamenti nelle grotte sino a giungere ai giorni nostri.

Non saremo soli, ovviamente; ci faranno compagnia i tanti documenti che consulteremo e alcuni dei più esperti storici e cultori della materia e grazie a loro ed ai loro studi compiremo un viaggio affascinante in secoli di storia, durante il quale ci scopriremo a guardare con occhi nuovi luoghi di Grottaglie di cui forse non conoscevamo tutto.