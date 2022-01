Pubblicità in concessione a Google

Prosegue la campagna vaccinale pediatrica in provincia di Taranto.

Le sedute vaccinali sono state programmate e organizzate negli hub vaccinali già operativi, in orari esclusivamente dedicati ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, sia per le prime dosi tramite ordinaria prenotazione sia per gli appuntamenti delle seconde dosi.

Quando si svolgono le vaccinazioni ai bambini a Grottaglie

Questa settimana a Grottaglie la vaccinazione avverrà giovedì 13 gennaio dalle 14 alle 18 presso l’Hub Palazzetto Marinelli.

Le vaccinazioni nel resto della provincia di Taranto

Nello specifico, le sedute pediatriche si svolgeranno secondo il seguente calendario: a Ginosa, giovedì 13 gennaio dalle 14 alle 18; a Manduria, mercoledì 12 gennaio dalle 14 alle 18; a Martina Franca, martedì 11 gennaio dalle 14 alle 18; a Massafra, lunedì 10 gennaio dalle 14 alle 18; presso la SVAM a Taranto, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio dalle 14 alle 18.