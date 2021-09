PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Nuovi orari per gli hub vaccinali e open day martedì, mentre si avvia la somministrazione della dose addizionale ai fragili. Anche in Asl Taranto sono state attivate le operazioni per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per i soggetti fragili, come previsto dalla circolare regionale del 15 settembre. Da lunedì 20 settembre partiranno le vaccinazioni in tutti gli ospedali di Taranto e provincia dei pazienti già contattati direttamente dalle strutture di riferimento, nel rispetto dei calendari in definizione in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione.

Al SS. Annunziata e al Moscati di Taranto e a Grottaglie, Martina Franca, Manduria e Castellaneta, tutti i pazienti fragili, così come avvenuto con le prime dosi, saranno vaccinati dagli specialisti delle strutture.

Open day negli hub vaccinali

Per quel che riguarda la copertura del resto della popolazione, invece, martedì 21 settembre è previsto un open day: tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni potranno ricevere la prima dose di vaccino senza necessità di prenotazione. Sarà anche possibile recuperare la seconda dose per chi non ha potuto rispettare l’appuntamento dato per concludere il ciclo vaccinale nei giorni scorsi. La vaccinazione “a sportello” (senza prenotazione) sarà offerta in tutti i centri vaccinali della provincia, quindi a Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra, e nella città di Taranto esclusivamente all’interno dell’hub vaccinale sito presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare, negli orari di apertura previsti per ogni hub e riportati qui di seguito.

Aperture hub vaccinali

Continua la riorganizzazione delle aperture degli hub vaccinali, ai quali si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, mentre quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo lunedì 20, mercoledì 22 e giovedì 23 dalle 9.00 alle 14.00, martedì 21 sarà aperto dalle ore 9.00 alle 16.00, chiuso venerdì 24. Il drive through a Porte dello Jonio, invece, sarà aperto solo lunedì 20 dalle 16.00 alle 22.00.

In provincia, l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate da lunedì 20 a venerdì 24 dalle 9.00 alle 14.00. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo da lunedì 20 a venerdì 24 dalle 9.00 alle 16.00. A Manduria, hub operativo per le prenotazioni lunedì 20 e mercoledì 22 dalle 9.00 alle 14.00, mentre martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24 dalle 9.00 alle 16.00. A Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 20 e mercoledì 22 dalle 9.00 alle 16.00, martedì 21 e venerdì 24 dalle 9.00 alle 14, chiuso giovedì 23. Il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 15.00.

Tutti i centri saranno chiusi sabato 25 e domenica 26 settembre.

Aggiornamento campagna vaccinale

Per quel che riguarda la campagna vaccinale in provincia di Taranto, dall’inizio sono state somministrate, in totale, oltre 777mila dosi di vaccino. Hanno completato il ciclo vaccinale oltre 368mila cittadini. Per quanto riguarda ieri, negli hub vaccinali del territorio ionico, sono state somministrate in totale 2.628 dosi, così suddivise: a Taranto, 1.031 all’Arsenale MM e 378 alla SVAM, 443 a Grottaglie, 422 a Manduria e 354 a Martina Franca.