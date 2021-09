PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Continua la riorganizzazione delle aperture degli hub vaccinali di Taranto e provincia e, per garantire la massima copertura, previsti degli open day per le vaccinazioni senza prenotazione. Ecco date e orari delle aperture degli hub vaccinali nella prossima settimana (6-12 settembre 2021). Sono garantiti gli appuntamenti e previste anche delle giornate per le vaccinazioni “a sportello”, senza prenotazione.

Mentre per la provincia di Taranto la percentuale dei residenti (maggiori di 12 anni) vaccinati con almeno una dose supera il 78%, con alcuni comuni che hanno già raggiunto l’obiettivo dell’80%, la Asl Taranto riorganizza le aperture degli hub vaccinali, garantendo gli appuntamenti già fissati e prevedendo anche, nelle giornate caratterizzate da un numero minore di prenotazioni, degli open day, nel corso dei quali sarà possibile accedere anche alla vaccinazione “a sportello”, ovvero senza prenotazione, per tutti i cittadini che abbiano già compiuto 12 anni (senza alcun limite superiore di età) e che potranno ricevere, fino a esaurimento delle scorte disponibili, la prima dose di vaccino Pfizer oppure recuperare la seconda dose Pfizer in caso di appuntamenti fissati nei giorni precedenti e non rispettati.

Aperture hub vaccinali a Taranto

Nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 per le persone in possesso della prenotazione, alle quali potranno aggiungersi martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 gli accessi a sportello; l’hub presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM, sarà operativo, per le persone in possesso della prenotazione, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00, e anche ad accesso diretto giovedì 9 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Aperture hub vaccinali in Provincia

In provincia, l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10 dalle 9.00 alle 16.00 e giovedì 9 dalle 9.00 alle 14.00; accesso “a sportello” martedì 7 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Il centro vaccinale di Grottaglie sarà chiuso giovedì 9 settembre, e gli eventuali appuntamenti spostati con comunicazione telefonica agli interessati, mentre negli altri giorni della settimana sarà operativo dalle 9.00 alle 16.00; nella città delle ceramiche, sarà possibile la vaccinazione senza prenotazione martedì 7 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

A Manduria, hub operativo per le prenotazioni lunedì 6, martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10 dalle 9.00 alle 16.00 e mercoledì 8 dalle 9.00 alle 14.00, mentre accesso libero martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

A Martina Franca, centro vaccinale chiuso martedì 7 e venerdì 10; sarà operativo lunedì 6, mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 9.00 alle 16.00 per i prenotati e lunedì 6 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 spazio anche agli accessi “a sportello”.

Il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 16.00 ma solo giovedì 9 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 anche in modalità open day.

Tutti i centri saranno chiusi sabato 11 e domenica 12 settembre.