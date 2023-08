Pubblicità in concessione a Google

“Rompere un defibrillatore è un atto di inciviltà gravissimo in quanto viene meno la tutela della salvaguardia della salute… questo atto vandalico è avvenuto a carico del defibrillatore in piazza principe di Piemonte”, è quanto comunica Salvatore Lenti, dell’Associazione Medici per San Ciro, l’ente che ha donato i defibrillatori alla città.

Purtroppo non è la prima volta che i dispositivi posizionati lunga gli snodi più popolati della città sono oggetto di vandalismo.

Il defibrillatore è un dispositivo fondamentale per salvare le vite. Esso generalmente è dotato di una tecnologia che regola automaticamente il livello di energia e mostra semplici passaggi da seguire e un pulsante di shock altamente visibile. Una soluzione leggera e compatta per tutte le situazioni di emergenza. Progettato per chi ha poca esperienza.