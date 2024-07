Pubblicità in concessione a Google

Era l’ottobre del 2021 quando Ciro D’Alò si riconfermò sindaco di Grottaglie. Con 9.088 voti e una percentuale pari a 56,6% sconfisse in ordine di arrivo Traversa, Santoro e Lenti.

Pubblicità in concessione a Google

Come è ben noto, i prossimi due anni saranno gli ultimi che vedranno il Comune di Grottaglie guidato da Ciro D’Alò. Dopo due mandati l’attuale primo cittadino non potrà esser più ricandidato e gioco forza la città sarà chiamata a scegliere un nuovo sindaco.

Il 2026, anno in cui si svolgeranno le elezioni comunali, sembra lontano ma in realtà in politica gli anni si accorciano, diventano mesi, e i mesi diventano giorni. Nel frattempo ci saranno anche le Elezioni Regionali (l’anno prossimo).

Apriamo oggi una nuova rubrica che ha un unico obiettivo, quello di far riappassionare i grottagliesi alla politica: le ultime Elezioni Europee hanno restituito un dato allarmante, sette grottagliesi su dieci hanno scelto di non andare a votare.

Di chi è la colpa di questa disaffezione? Chi deve dare conto di questo disinteresse verso la cosa pubblica?