Via Marconi: inibito il traffico veicolare sul tratto sovrastante la Cavità Sotterranea. Ora che succederà?

Carlo Caprino è andato a dare un’occhiata su via Marconi, nel primo tratto che si interseca con viale Matteotti, via Diaz e via Delle Torri. Qui circa 9 giorni fa è stata rivenuta una cavità sotterranea durante dei lavori. Ad oggi l’area transennata ma quale sarà il suo destino?

