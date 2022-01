Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione comunale di Grottaglie in occasione dell’accensione della Foc’ra in onore del Santo Patrono S. Ciro ha predisposto apposito piano di sicurezza per consentire lo svolgimento della manifestazione in ottemperanza alla vigente normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Interdizione area Pira: nessuno potrà accedere o passare

L’attraversamento pedonale e automobilistico dell’area dedicata alla pira sarà interdetto dalle ore 19:00 presso tutti i varchi dedicati.

Percorso alternativo per i residenti della 167 bis

Sempre dalle ore 19, i residenti della zona Savarra potranno accedere pedonalmente alle proprie abitazioni solo dai varchi situati sull’intersezione della complanare con Via Fanigliulo e Via Falcone e Borsellino.