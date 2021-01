VIDEO Grottaglie, cucciolo senza vita abbandonato nel centro storico: individuato il responsabile

Si sono concluse le indagini per individuare il responsabile dell’abbandono del cucciolo senza vita, rinvenuto a fine dicembre, in una delle vie di maggiore afflusso del centro storico di Grottaglie. Le indagini, coordinate dal Comandante della Polizia Municipale, dott. Antonio Morelli e condotte dagli agenti Lucrezia Ladogana e Massimo Turco hanno permesso di individuare e sanzionare il cittadino che si era reso responsabile dell’abbandono di una carcassa di un cane per strada in un sacco di nylon. Un gesto inqualificabile dove è mancato tutto: rispetto per l’ambiente, per gli animali e per la città. Voglio ringraziare il Comando di Polizia Municipale che da tempo è impegnato nell’attività di repressione verso coloro che non hanno rispetto della città. Tra qualche settimana terminerà anche l’installazione del video trappole che andranno a rafforzare l’attività di monitoraggio del territorio comunale nella lotta all’abbandono dei rifiuti. L’impegno di questa amministrazione nel rilanciare la città sotto il profilo ambientale, estetico e soprattutto culturale non può essere minato e vanificato da una piccola cerchia di cittadini che continuano a non avere rispetto della comunità. Nessuna tolleranza verso chi non ha il dovuto rispetto per la nostra città.