Pubblicità in concessione a Google

Inizia con una convincente vittoria il cammino del Volley Club Grottaglie nel Girone H del campionato maschile di Serie B Girone H. I Granata hanno agilmente superato l’Omega Mesagne con un netto 3-0 (25-18; 25-16; 25-15).

Pubblicità in concessione a Google

Gara sempre in controllo per il sodalizio della Città delle Ceramiche che ha controllato agilmente l’ottimo inizio dei brindisini e che ha poi imposto il proprio gioco, facendo valere la maggiore cifra tecnica.

Nel sestetto scelto da Spinosa e Azzaro ha fatto il suo esordio Marcello Di Felice, in banda con Gianluca Buccoliero. Confermatissimo in regia Mino Balestra. Al centro il magico duo Giosa – Antonazzo, con De Sarlo libero e Ristani, al rientro dopo l’infortunio che ha concluso anzitempo la sua prima stagione in maglia Volley Club, da opposto. Spazio, a gara in corso, per tutti i componenti della rosa: Bartuccio come al solito è stato impiegato come preziosissima arma tattica e nel finale hanno trovato spazio tutti gli altri esordienti del roster: Luzzi, Semeraro, D’Amico e Poli.

In attesa del rientrante Alessio Fiore una prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, la prossima sfida vedrà il Grottaglie di scena a Torre Annunziata contro il Comcavì Volley Meta.

Il commento alla sfida di Alessandro Giosa: “Tre punti sono il miglior modo per iniziare il campionato con lo slancio giusto, ad ogni inizio di campionato non bisogna dare niente per scontato. Abbiamo fatto il nostro, consapevoli che c’è tanto ancora da migliorare soprattutto in alcune fasi di gioco. L’idea e la mentalità che dobbiamo avere è quella che ad ogni allenamento dobbiamo porci un obiettivo da migliorare, abbiamo ampi margini per ottimizzarci. Ringrazio il pubblico per il bellissimo supporto che ci ha dato. Domenica ci aspetta una trasferta complicatissima”.