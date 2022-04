Pubblicità in concessione a Google

Dopo aver conquistato cinque punti in tre giorni, per il Volley Club Grottaglie è nuovamente tempo di immergersi nella lotta per il quinto posto, impegnato giovedì sera tra le mura amiche del Pala Campitelli contro la M2G Green Volley Bari, capolista del Girone L della Serie B Maschile, in occasione del recupero della dodicesima giornata.

Pubblicità in concessione a Google

Una sfida, quella al Bari, ricca di fascino e significato: sarà la prima, dal febbraio 2019, che i granata potranno disputare dinanzi al proprio pubblico senza limiti di capienza, pertanto la società spera di fare il pienone per la gara di Giovedì Santo.

All’andata la gara aveva visto prevalere senza troppe difficoltà gli ospiti, principali candidati al salto di categoria ma il Grottaglie, superato il fisiologico periodo di adattamento alla nuova categoria, promette battaglia. Al Campitelli, infatti, i granata si esaltano e il pubblico potrebbe davvero giocare un ruolo fondamentale per spingere Cernic e compagni ad una grande impresa.

Lo sa bene Coach Spinosa che scommette sui suoi ragazzi:“Ci approcciamo a questa gara con grande determinazione in un ambiente sicuramente sereno, vista la posizione in classifica ed i recenti risultati. Proveremo a dare seguito a questo periodo con grinta. Affronteremo una squadra molto forte nonostante le assenze che stanno subendo, ma dovremo essere noi bravi a sfruttare le opportunità di fare affidamento sui nostri punti di forza, come il nostro fondamentale di muro, contro quelli che potrebbero essere i loro punti deboli. Dobbiamo essere sicuramente molto più concreti rispetto alla partita di andata ed abbiamo le capacità per farlo. Siamo chiamati ad affrontare la gara determinati ma con molta umiltà, cercando di raccogliere il miglior risultato possibile”.

Sfida speciale per Matej Cernic, capitano del Volley Club Grottaglie ed ex giocatore proprio del Bari, queste le sensazioni dell’ex nazionale azzurro alla vigilia del match: “La partita che ci aspetta sarà tutt’altro che facile. D’altro canto, in casa abbiamo fatto sempre delle ottime partite e speriamo di ripeterci anche in questa occasione con una buona prestazione. Sarà l’occasione giusta per provare a riscattarsi dopo la partita dell’andata, che non abbiamo giocato bene: la cosa più importante sarà dare l’anima sul campo. Dal punto di vista personale, sarà un piacere ritrovare il Bari, la mia ex squadra, e alcuni giocatori che conosco molto bene, anche se i problemi fisici condizionano il mio minutaggio. Sono molto fiducioso sul fatto che i miei compagni possano ottenere un buon risultato così da consolidare l’ottima posizione in classifica”.

La gara, fischio di inizio ore 20:00, sarà diretta da Morena e Iula. Botteghino aperto dalle ore 18:30, costo del biglietto: 3,00 € (Gratuito per Under 12). I ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori e superiori della Città delle Ceramiche possono richiedere un biglietto omaggio contattando il Volley Club Grottaglie sui propri profili social.