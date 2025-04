Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal15° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 94 annunci, relativi a 236 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 5 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 14 posizioni. Si trovano inoltre 38 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, e 2 posizione nel settore della Sanità.

Trentaquattro posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 141 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

Grottaglie (TA) – FARMACIA FORMA TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 5726/2025

Farmacia, con sede a Grottaglie (TA), forma tirocinante addetto alle vendite, con

possibilità di formazione e crescita professionale nel settore.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AGENZIA IMMOBILIARE FORMA N.1 TIROCINANTE ADDETTO/A

A FUNZIONI DI SEGRETERIA – Rif. offerta 5617/2025

Agenzia immobiliare, con sede a Massafra, ricerca n. 1 tirocinante addetto/a a

funzioni di segreteria da inserire nel proprio team.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA –

Rif. offerta 6024/2025

Azienda con attività di commercio arredo bagno cerca n° 1 addetto a funzioni di

segreteria iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi o

indeterminato

● Orario di lavoro: tempo parziale o pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA).

Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI WEB – Rif. offerta 6032/2025

Azienda con attività di installazione e manutenzione di impianti di produzione di

energia elettrica cerca n° 1 tecnico web iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L.

68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Fragagnano (TA) – SUPERMERCATO CERCA ADDETTI ALLA CASSA – Rif. offerta

6040/2025

Supermercato cerca un addetto alla cassa iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L.

68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Fragagnano (TA).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA DISEGNATORI TECNICI – Rif. offerta 6048/2025

Azienda con attività di consulenza imprenditoriale cerca 1 disegnatore tecnico

iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto.

Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – ASSOCIAZIONE CERCA TECNICO DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE –

Rif. offerta 5949/2025

Associazione impegnata in servizi assistenziali cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità) da inserire in organico

con la mansione di “tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale”.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA CUCITORI A MACCHINA PER

PRODUZIONE IN SERIE – Rif. offerta 6003/2025

Azienda con attività di confezione in serie di abbigliamento cerca n° 1 cucitore a

macchina per produzione in serie di abbigliamento iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi o

indeterminato

● Orario di lavoro: tempo parziale o pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA)

Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

PROVINCIA DI LECCE

Ugento(LE) – SUPERMERCATO CERCA RISORSA – Rif. offerta 5262/2025

Azienda di commercio all’ingrosso di materiale elettrico cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

esperto di creazione di video pubblicitari.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Ugento.

Indispensabile il possesso del diploma in grafica e l’aver maturato esperienza

pregressa nella mansione; preferibile il possesso della patente B e la conoscenza

della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo della posta elettronica,

di internet e dei seguenti programmi: software per montaggio di video

pubblicitari per prodotti di illuminazione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.04.2025

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONI STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, L. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri in appalto.

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le casseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 25.04.2025

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA ASSISTENTE SOCIALE – Rif. offerta

4784/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, L.

68/99 da inserire in organico con la mansione di assistente sociale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno, orario diurno

● Località di impiego: Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa, il possesso della patente B per

eventuali spostamenti. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Sociali.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 25.04.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – SUPERMERCATO CERCA UN AUSILIARIO DI VENDITA – Rif. offerta

5967/2025

Supermercato cerca un ausiliario di vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE,

MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRO STRUMENTALI E

MECCANICI INDUSTRIALI CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di progettazione, installazione, montaggio e manutenzione

di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca le seguenti figure

professionali iscritte alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18,

comma 2, L. 68/99:

● TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Rif. offerta 5768/2025

● ELETTRICISTI IMPIANTISTI

Rif. offerta 5776/2025

● SALDATORI ELETTRICI

Rif. offerta 5803/2025

● CARPENTIERI IN FERRO

Rif. offerta 5810/2025

● CARPENTIERI TUBISTI

Rif. offerta 5816/2025

● STRUMENTISTI

Rif. offerta 5838/2025

● PROGETTISTI DI BASI DATI

Rif. offerta 5844/2025

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato (possibilità di

contratto di apprendistato)

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taranto

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI – Rif. offerta

5883/2025

Azienda impegnata in “Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie

dell’informatica” ricerca 1 tecnico esperto in applicazioni.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta 5901/2025

Azienda con attività di commercio all’ingrosso di articoli per il giardino cerca 1

magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Martina Franca (TA)

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Castellaneta (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE,

INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI MECCANICI

CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di progettazione, installazione, montaggio e manutenzione

di impianti meccanici ricerca le seguenti figure professionali iscritte alle liste

speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99:

● CARPENTIERI

Rif. offerta 5930/2025

● SALDATORI

Rif. offerta 5934/2025

● MAGAZZINIERI

Rif. offerta 5935/2025

● IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Rif. offerta 5938/2025

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Castellaneta (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

PROVINCIA DI LECCE

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI MANUTENZIONE SI CERCA INGEGNERE

AMBIENTALE – Rif. offerta 4001/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di ingegnere ambientale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi

La risorsa si occuperà di attività di supporto alla progettazione, al controllo e

alla valutazione di impatto ambientale delle attività e dei processi, redazione di

formulari, supporto agli uffici tecnici sugli aspetti di sicurezza e ambiente. Si

richiede competenza nel pacchetto office. Indispensabile il possesso della laurea

in ingegneria, conoscenza della lingua inglese e il possesso della patente B;

preferibile aver maturato esperienza pregressa per la mansione richiesta. Si

richiede disponibilità alle trasferte presso i cantieri presenti su territorio

nazionale.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI MANUTENZIONE SI CERCA IMPIEGATO

– Rif. offerta 4000/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di impiegato area tecnico-commerciale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi

La risorsa si occuperà di elaborazione di proposte tecnico-economiche,

contabilità industriale, preventivazione tecnica e stima dei costi in fase di gara,

interfaccia con i clienti/committenti e pratiche affini che si presenteranno.

Si richiede competenza nel pacchetto office. Indispensabile il possesso del

diploma commerciale o industriale, conoscenza della lingua inglese; preferibile il

possesso della laurea in economia o ingegneria, il possesso della patente B e

aver maturato esperienza pregressa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Lecce (LE) – PER LABORATORIO DI ANALISI SI CERCA TECNICO DI

LABORATORIO – Rif. offerta 2746/2025

Per laboratorio di analisi, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

tecnico di laboratorio o campionatore.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno o part time

● Località di impiego: Lecce

Per tecnico di laboratorio, la risorsa si occuperà di preparazione dei campioni da

sottoporre ad analisi, identificazione dei difetti e anomalie nei composti di

conformità con gli standard previsti, predisposizione, taratura e monitoraggio

apparecchi e strumentazione. Per campionatore, la risorsa si occuperà di

esecuzione di operazioni di campionamento; l’attività comporta trasferte.

Requisiti indispensabili: laurea in ambito chimico/biologico, il possesso della

patente B. Requisiti preferibili: esperienza nella mansione richiesta, il possesso

del diploma tecnico chimico/biologico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI ARREDAMENTO SI CERCA MANOVALE GENERICO

– Rif. offerta 5756/2025

Per azienda di arredamento civile, navale e yacht si cerca una risorsa da

impiegare nella mansione di manovale generico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Aradeo

La risorsa si occuperà di supporto all’attività di produzione e/o di montaggio e

allestimento attività commerciali e navali. Preferibile aver assolto l’obbligo

scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.04.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI SI CERCA

OPERAIO – Rif. offerta 4006/2025

Per azienda di produzione e installazione di impianti illuminotecnici si cerca una

risorsa da impiegare in una delle seguenti mansioni: addetto all’assemblaggio

di componenti, verniciatore o elettricista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Galatina

Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico, il possesso della patente per

brevi trasferte; preferibile la conoscenza base della lingua inglese, aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Collepasso (LE) – PER CASA DI CURA SI CERCA INFERMIERE O OSS

– Rif. offerta 4604/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 4772/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

amministrativo contabile.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi, apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Matino

La risorsa si occuperà di inserimento prima nota (data entry) e mansioni di

segreteria e front office. Indispensabile il possesso del diploma, il possesso della

patente B; preferibile aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA PIZZAIOLO – Rif. offerta 3465/2025

Per pizzeria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di pizzaiolo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taurisano

Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma alberghiero e della

patente B; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.04.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA CERCA ADDETTO ALLA RECEPTION – Rif. offerta

5954/2025

Centro di Assistenza Fiscale ricerca un addetto alla reception da inserire

nell’organico, iscritto nelle liste del collocamento mirato ex ART. 18 Legge 68/99

categorie protette).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Brindisi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 23.04.2025

Brindisi (BR) – AZIENDA CERCA ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta

5945/2025

Azienda operante nel settore del commercio abbigliamento e accessori, ricerca

un addetto alle vendite da inserire nel proprio organico, iscritto nelle liste del

collocamento mirato ex ART. 18 Legge 68/99 categorie protette).

La risorsa si dovrà occupare dell’accoglienza ed assistenza clienti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Brindisi – Aeroporto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 23.04.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – AGENZIA VIAGGI CERCA ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ DI

BASE – Rif. offerta 5702/2025

Agenzia viaggi cerca ragioniere/a che abbia maturato competenze nella

fatturazione, redazione della prima nota e controllo pagamenti.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AGENZIA IMMOBILIARE FORMA N.1 TIROCINANTE ADDETTO/A

A FUNZIONI DI SEGRETERIA – Rif. offerta 5617/2025

Agenzia immobiliare, con sede a Massafra, ricerca n. 1 tirocinante addetto/a a

funzioni di segreteria da inserire nel proprio team.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Castellaneta (TA) – PANIFICIO RICERCA FATTORINO – Rif. offerta 5474/2025

Panificio ricerca un fattorino, la risorsa si occuperà di impacchettamento e

distribuzione dei prodotti da forno. Si offre contratto a tempo determinato, part

time di 30 ore.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SUPERMERCATO CERCA N.1 ADDETTO AL BANCO SALUMI – Rif.

offerta 3097/2025

Azienda operante in Massafra cerca n.1 addetto al banco salumi. E’ richiesta

esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione specifica.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA RICERCA N. 1 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL

FERRO (SERRAMENTI/INFISSI..) – Rif. offerta 5684/2025

Nota azienda attiva in Massafra e operante nel settore della produzione di infissi

e serramenti, ricerca n. 1 operaio con esperienza nella lavorazione del ferro e

nella posa in opera di ringhiere, serramenti ecc…

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CONFEZIONI ABBIG. CERCA ADD. ALLA SALA TAGLIO E

MAGAZZINO – Rif. offerta 5482/2025

L’ azienda produttrice di abbigliamento cerca due figure da inserire.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA OPERAIO DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 5944/2025

Azienda metalmeccanica cerca sei operai specializzati in saldatura, molatura,

carpenteria in ferro per cantieri navali.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

CERCA MONTATORI E FACCHINI – Rif. offerta 5950/2025

Azienda operante nel settore dell’organizzazione di eventi, per la stagione estiva

2025, cerca cinque addetti al montaggio di strutture quali palco, impianti

elettrici e fonici, strumentazione in genere.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e Turismo

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA CUOCO – Rif. offerta

5212/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca cuoco. Si offre contratto a

tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 3 BARISTI – Rif.

offerta 5216/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca 3 baristi. Si offre contratto

a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RECEPTIONIST –

Rif. offerta 5218/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca receptionist. Si offre

contratto a tempo determinato, full time, articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RESPONSABILI DI

SALA – Rif. offerta 5222/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca due responsabili di sala. Si

offre contratto a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

6041/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 6042/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30 ore in base

alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Alberobello (BA) – AZIENDA ENOGASTRONOMICA CERCA COMMESSI ADD.ALLE

VENDITE – Rif. offerta 6062/2025

L’azienda enogastronomica cerca due commessi addetti alle vendite. L’azienda

offre un contratto inizialmente a tempo determinato full time con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – SI RICERCANO N .15 CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE

RICETTIVE – Rif. offerta 4054/2025

Nota società operante nel settore della hôtellerie, ricerca n. 15 camerieri ai piani

con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PIZZERIA RICERCA N. 1 CAMERIERE DI SALA – Rif. offerta

5521/2025

Pizzeria attiva in Massafra ricerca n. 1 cameriere di sala.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – VINERIA CERCA CUOCO – Rif. offerta 5792/2025

Vineria cerca cuoco. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi

full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – VINERIA CERCA CAMERIERE – Rif. offerta 5801/2025

Vineria cerca cameriere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 4

mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Corsica – Francia (UE) – VILLAGGIO TURISTICO CERCA CAMERIERE DI SALA –

Rif. offerta 5783/2025

Villaggio turistico cerca cameriere di sala nelle stanze del villaggio turistico in

Corsica. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Corsica – Francia (UE) – VILLAGGIO TURISTICO CERCA CAMERIERE AI PIANI –

Rif. offerta 5782/2025

Villaggio turistico cerca cameriere ai piani nelle stanze del villaggio turistico in

Corsica. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Grottaglie (TA) – FARMACIA CERCA FARMACISTI COLLABORATORI – Rif. offerta

5725/2025

Farmacia di Grottaglie ricerca un farmacista che si occupi di: servizio al banco e

dispensazione farmaci; accoglienza ed assistenza del cliente; allestimento e

conservazione farmaci; gestione ordini e giacenze. È richiesta la laurea

magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF),

l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista e la relativa iscrizione

all’ordine.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – FARMACIA FORMA TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 5726/2025

Farmacia, con sede a Grottaglie (TA), forma tirocinante addetto alle vendite, con

possibilità di formazione e crescita professionale nel settore.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it