Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 10° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 64 annunci, relativi a 119 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita è presente 11 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 18 posizioni. Si trovano inoltre 57 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone.

Trentuno posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 32 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di validità, non scaduti e privi di omissis. Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego territorialmente competente per residenza o domicilio. In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Manduria (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI CERCA ELETTRICISTI E INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI – Rif.

offerta 3992/2025

Azienda con attività di installazione di impianti elettrici cerca 1

elettricista/installatore di impianti elettrici iscritto nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Manduria (TA)

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI RICERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca le

seguenti figure professionali iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99:

● ADDETTI ALLA LOGISTICA – Rif. offerta 3331/2025

● ASSEMBLATORE IN SERIE DI ARTICOLI INDUSTRIALI

COMPOSITI – Rif. offerta 3350/2025

● TECNICI DEL CONTROLLO QUALITA’ – Rif. offerta 3357/2025

Costituisce requisito indispensabile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Surbo (LE) – STRUTTURA ALBERGHIERA CERCA VARIE FIGURE – Rif. offerta

4119/2025

Struttura alberghiera cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 da inserire in organico in una delle seguenti mansioni: addetto sala,

cucina, pulizia cucina o ricevimento.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Lecce.

Requisito indispensabile, il possesso della laurea in lingue (conoscenza della

lingua inglese e francese); requisiti preferibili, il possesso del diploma

alberghiero, il possesso della patente B e aver maturato esperienza nelle

mansioni richieste.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Surbo (LE) – AZIENDA DI PRODUZIONE DI INFISSI CERCA ADDETTO ALLE

PRODUZIONI DI FERRO E ALLUMINIO – Rif. offerta 3692/2025

Azienda di produzione di infissi cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di addetto alle produzioni

di ferro e alluminio.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surbo.

La risorsa si occuperà del taglio delle barre di ferro ed alluminio e relativo

assemblaggio delle stesse. Requisito indispensabile, esperienza pregressa nella

mansione; requisiti preferibili, il possesso del diploma e qualifica, il possesso

della patente B e patentini specifici per lo svolgimento della mansione.

Disponibilità a trasferte, se necessario.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 20.03.2025

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONI STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri in appalto.

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le casseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 03.04.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA IMPEGNATA IN LAVORI DI MECCANICA GENERALE

CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda impegnata in lavori di meccanica generale cerca le seguenti figure

professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie protette ex art.

18, comma 2, L. 68/99.:

● SALDATORE A FUSIONE

Rif. offerta 4110/2025

● MECCANICO MOTORISTA

Rif. offerta 4114/2025

● ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI

Rif. offerta 4116/2025

● PONTEGGIATORE

Rif. offerta 4118/2025

● CARPENTIERE TUBISTA

Rif. offerta 4122/2025

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 29.03.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PORTE E

FINESTRE CERCA UN ASSEMBLATORE IN SERIE – Rif. offerta 4107/2025

Azienda con attività di fabbricazione di porte e finestre cerca 1 assemblatore in serie di articoli in metallo, gomma, plastica. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 29.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI CERCA UN INSTALLATORE E RIPARATORE DI APPARATI DI

PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA – Rif. offerta

4057/2025

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca 1

installatore e riparatore di apparati di produzione e conservazione dell’energia

elettrica. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12

mesi/indeterminato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto.

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI COMMERCIO

ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI CERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 4061/2025

Azienda con attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari cerca 1

addetto alla vendita. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 11 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: San Giorgio Ionico (TA).

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA DI CUSTOMER CARE CERCA UN ADDETTO

ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif. offerta 4066/2025

Azienda con attività di customer care cerca 1 addetto all’informazione nei call

center. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E BONIFICA

INDUSTRIALE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di manutenzione e bonifica industriale cerca le seguenti

figure professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie protette ex

art. 18, comma 2, L. 68/99.:

● ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA

Rif. offerta 4070/2025

● CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI

Rif. offerta 4072/2025

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI RICERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca le

seguenti figure professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.:

● ADDETTI ALLA LOGISTICA – Rif. offerta 3347/2025

● ASSEMBLATORE IN SERIE DI ARTICOLI INDUSTRIALI

COMPOSITI – Rif. offerta 3354/2025

● TECNICI DEL CONTROLLO QUALITA’ – Rif. offerta 3363/2025

Costituisce requisito indispensabile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA SANITARIA SI CERCA OSS – Rif. offerta 3384/2025

Per azienda sanitaria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di oss.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

di 6 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno (su turni)

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà svolgere attività assistenziale a pazienti, occuparsi di cure

igieniche, mobilizzazione e deambulazione, pulizie ambienti, gestione servizio

lavanderia. Requisito indispensabile la qualifica di oss; requisiti preferibili,

essere in possesso del diploma, patente B e aver acquisito esperienza per la

mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI PRODUZIONE SI CERCA RISORSA – Rif. offerta

4006/2025

Per azienda di produzione e installazione di impianti illuminotecnici, si cerca una

persona da impiegare in una delle seguenti mansioni: addetto all’assemblaggio

di componenti o verniciatore o elettricista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Galatina.

Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico, il possesso della patente per

brevi trasferte; preferibile la conoscenza base della lingua inglese, aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI BONIFICHE INDUSTRIALI SI CERCA

IMPIEGATO AREA TECNICO-COMMERCIALE – Rif. offerta 4000/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di impiegato area tecnico-commerciale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi.

La risorsa si occuperà di elaborazione di proposte tecnico-economiche,

contabilità industriale, preventivazione tecnica e stima dei costi in fase di gara,

interfaccia con i clienti/committenti e pratiche affini che si presenteranno.

Si richiede competenza nel pacchetto office.

Indispensabile il possesso del diploma commerciale o industriale, conoscenza

della lingua inglese; preferibile il possesso della laurea in economia o

ingegneria, il possesso della patente B e aver maturato esperienza pregressa

per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI BONIFICHE INDUSTRIALI SI CERCA

INGEGNERE AMBIENTALE – Rif. offerta 4001/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di impiegato area tecnico-commerciale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi.

La risorsa si occuperà di attività di supporto alla progettazione, al controllo e

alla valutazione di impatto ambientale delle attività e dei processi, redazione di

formulari, supporto agli uffici tecnici sugli aspetti di sicurezza e ambiente. Si

richiede competenza nel pacchetto office. Indispensabile il possesso della laurea

in ingegneria, conoscenza della lingua inglese e il possesso della patente B;

preferibile aver maturato esperienza pregressa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Campi Salentina (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI CIMITERIALI SI CERCA

ASSISTENTE SOCIALE – Rif. offerta 2211/2025

Per azienda di servizi cimiteriali , si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operatore cimiteriale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Campi Salentina e presso cimiteri appaltati.

Preferibile aver maturato esperienza lavorativa. La risorsa si occuperà di

estumulazioni, tumulazioni, inumazioni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.03.2025

Nardò (LE) – PER AZIENDA DI RICAMI SI CERCA PROTOTIPISTA CAPI ALTA

SARTORIA E ALTA MODA – Rif. offerta 3610/2025

Per azienda di fabbricazione ricami, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di prototipista alta sartoria e alta moda.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Nardò

La risorsa si occuperà di realizzazione di prototipi di capi di alta sartoria e alta

moda. Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma di scuola della

moda, conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B. Disponibilità a

trasferte anche all’estero; conoscenza del programma Cad.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 03.04.2025

Poggiardo (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO ALLA VENDITA

– Rif. offerta 4007/2025

Per supermercato, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

alla vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Poggiardo

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione richiesta, conoscenza del

pacchetto office e della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ORLATORE DI CALZATURE

– Rif. offerta 3417/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di orlatore

di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

o apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA PIZZAIOLO – Rif. offerta 3465/2025

Per pizzeria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di pizzaiolo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taurisano

Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma alberghiero e della

patente B; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.202

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA INFORMATICO – Rif.

offerta 3979/2025

Azienda di realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca addetto alla

gestione informatica delle attrezzature elettroniche da commercializzare

(programmazione di una bilancia o registratore di cassa). L’azienda offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA ADDETTO ALLE PAGHE –

Rif. offerta 3300/2025

Studio professionale cerca addetto alle paghe. Lo studio in base al profilo del

candidato scelto proporrà diversi tipi di contratti.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO CERCA AUTISTA

ADDETTO ALLA CONSEGNA – Rif. offerta 4123/2025

società di commercio all’ingrosso cerca addetto alla consegna, per la

preparazione e la consegna di bevande o casse imballate presso bar, ristoranti e

supermercati.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – SHOP MARKET CERCA SALUMIERE – Rif. offerta 4013/2025

Shop Market di Locorotondo cerca un salumiere.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI WELLNESS MANAGER CERCA ADDETTO VENDITA

SOCIAL E-COMMERCE MARKETING – Rif. offerta 4143/2025

Società operante nel settore online offline cerca addetto vendita nell’ambito del

social e-commerce marketing, per la vendita di articoli per il benessere,

nutricosmetica e la sostenibilità. E’ previsto un corso di formazione retribuito di

tre mesi; il lavoro richiesto è previsto in formula smart working.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA PANETTIERI – Rif. offerta 2493/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 panettieri.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA ELETTROTECNICO – Rif.

offerta 3912/2025

Azienda realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca addetto alla

riparazione elettrica di attrezzature professionali come bilance, registrazioni di

cassa, affettatrici, con buona conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzature

elettroniche (es.tester.). L’azienda offre contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA APPRENDISTA

FALEGNAME MONTATORE ARREDATORE – Rif. offerta 3928/2025

Azienda realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca assistente

apprendista operaio per la realizzazione di complementi di arredo con utilizzo di

macchinari vari (di falegnameria, laccatura ecc) dopo la realizzazione dovrà

consegnare e montare i mobili a destinazione. L’azienda offre contratto di

apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA FALEGNAME MONTATORE

ARREDATORE – Rif. offerta 3942/2025

Azienda di realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca operaio per

la realizzazione di complementi di arredo con utilizzo di macchinari vari (di

falegnameria, laccatura ecc) dopo la realizzazione dovrà consegnare e montare i

mobili a destinazione. L’azienda offre contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Matera (MT) – AZIENDA RICERCA UN MECCANICO DI BICICLETTE – Rif. offerta

3683/2025

Importante azienda di trasporti ricerca un meccanico per biciclette. Si offre

contratto a tempo determinato, tempo pieno o parziale.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Matera (MT) – AZIENDA RICERCA OPERATORI LOGISTICI – Rif. offerta

3694/2025

Importante azienda di trasporti ricerca due operatori logistici. Si offre contratto

a tempo determinato e tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Laterza (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA OPERAI EDILI, INTONACATORE E

POSATORE DI PAVIMENTI – Rif. offerta 2214/2025

Impresa edile con sede a Laterza ricerca 2 operai edili/manovali che abbiano

pregressa esperienza nelle mansioni di intonacatore e posatore di pavimenti.

Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ELETTRICISTI

GIUNTISTI TERMINALISTI – Rif. offerta 3459/2025

Agenzia di somministrazione ricerca cinque elettricisti. Si offre contratto di

lavoro in somministrazione di tre mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO AUTISTI PATENTE D + CQC – Rif. offerta

3153/2025

Azienda operante nel settore del noleggio di autobus per servizi turistici, ricerca

due autisti da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 3154/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

3148/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ESCAVATORISTI – Rif. offerta 3147/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre escavatoristi da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO DUE PALISTI – Rif. offerta 3146/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca 2 palisti da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Taranto (TA) – AGENZIA VIAGGI CERCA ADDETTO BOOKING – Rif. offerta

3987/2025

Agenzia di viaggi cerca addetto al servizio booking per la stagione estiva 2025,

avente un’ottima conoscenza dei portali turistici, con esperienza nella vendita di

pacchetti turistici di crociere, estero e villaggi (adu e tour operator).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – SI RICERCANO N .15 CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE

RICETTIVE – Rif. offerta 4054/2025

Nota società operante nel settore della hôtellerie, ricerca n. 15 camerieri ai piani

con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 5 ASSISTENTI

BAGNANTI CON BREVETTO – Rif. offerta 913/2025

Stabilimento balneare a Castellaneta Marina ricerca cinque assistenti bagnanti

con brevetto. Si offre contratto a tempo determinato, tempo pieno, retribuzione

come da CCNL, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Castellaneta Marina.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 3332/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30

ore in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta 3149/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 2 aiuto cuoco per la stagione primavera – estate 2025. Si offre contratto di

lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO 3 CAMERIERI – Rif. offerta 3150/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 3 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 3151/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (Ta), ricerca

n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA BARMAN/BARLADY – Rif. offerta 3152/2025

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella

mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE BANCONISTI – Rif. offerta 3155/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca due banconisti per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025).

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA CUOCO/RESPONSABILE DI CUCINA – Rif. offerta

3157/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un cuoco responsabile di cucina per la

stagione estiva (inizio 29 maggio 2025). Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, part time, 24 – 30 ore settimanali, in base alla disponibilità del

lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

3158/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025). Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

part time, 24 – 30 ore settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA RICERCA 20 CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

2226/2025

Impresa ricerca 20 camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato,

part time.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – NOTO RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta

3379/2025

Noto ristorante cerca lavapiatti. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato per 8 mesi fino a Dicembre 2025, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) -NOTO RISTORANTE CERCA CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta

3383/2025

Noto ristorante cerca camerieri di sala. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato per 8 mesi fino a Dicembre 2025, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – SCUOLA DI FORMAZIONE CERCA ADD. PREPARAZIONE E

COTTURA DI CIBI – Rif. offerta 3577/2025

Scuola di formazione cerca add. preparazione e cottura di cibi. La scuola offre

un contratto a tempo determinato, part-time dal lunedì al sabato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Locorotondo (BA) – PRIVATO CERCA BADANTE – Rif. offerta 3658/2025

Famiglia con residenza a Locorotondo, cerca badante qualificato OSS per uomo

anziano con difficoltà a deambulare. Si prevede contratto a tempo determinato

di 12 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it