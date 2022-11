Pubblicità in concessione a Google

Pochi giorni ci separano ormai da Santa Cecilia: la tradizionale ricorrenza dedicata alla patrona della musica segna, da calendario, l’avvio del Natale nella provincia di Taranto.

Nella notte tra il 21 e il 22, quando è piena notte e l’alba del nuovo giorno arriverà solo qualche ora dopo, dal cuore della città vecchia di Taranto si sente nell’assordante silenzio la prima squilla. Qui i confratelli devoti portano sulle spalle le sdanghe che sorreggono il simulacro con l’arpa tra le mani e cosi la lunga processione di Santa Cecilia si snoda nell’isola accompagnata dalle dolci note delle pastorali tarantine.

Subito dopo le frizzole (grandi pentole piene di olio) fanno friggere le prime pettole, quelle attese un anno intero. Così… ha inizio il Natale a Taranto, quello che è stato definito il più lungo di Italia.

A Santa Cecilia si fa l’albero di Natale

Tradizione vuole che sia proprio il giorno di Santa Cecilia quello demandato alla realizzazione del classico albero di Natale… e così tra palle, festoni, luci e tanta gioia il Natale entra magicamente nelle nostre case e ci accompagnerà fino alla festività della Epifania.

In questi giorni i negozi e le botteghe stanno già iniziando ad allestire gli spazi in tema natalizio e già qualche albero ha lasciato le nostre soffitte e scantinati e si appresta ad esser scartato e posizionato nel punto più bello della nostra casa.

Allestisci il tuo albero con “Le Violette”, complementi d’arredo unici che donano gioia e felicità alla tua casa per Natale

Il laboratorio hobbystico di Antonietta Calò in questi giorni è una fucina di idee, creatività, suggestioni. Come ormai ben sapete Antonietta ha fatto del suo hobby un’arte dando alle bambole una nuova visione. Riviste in chiave attuale le ha fatte diventare dei complementi d’arredo unici, personalizzabili con il proprio stile e colori.

Cosa sono “Le Violette”

Le Violette, questo il nome che identifica queste splendide e graziose bamboline, sono realizzate a mano, in modo artigianale. Pensate che non esiste una violetta uguale all’altra e ognuna ha una storia a se.

Due occhioni grandi che donano felicità

Hanno due occhioni grandi dai quali fuoriesce una luce brillantissima, ti guardano e ti comunicano gioia e amore. E poi il sorriso e le guancette rosa.

Antonietta è una creativa e realizza le sue violette con tanta passione e cura. Le opere sono frutto del suo ingegno e sono protette dal diritto d’autore, essendo Le Violette un Marchio Registrato.

Ecco “Le Violette” di Natale e la serie “Lo Schiaccianoci”, una Edizione Limitata

Da mesi Antonietta sta realizzando con tanta cura e tanto amore la serie “Lo Schiaccianoci” e la serie di Natale delle sue Violette. Si tratta di una Edizione Limitata (ovvero sono stati realizzati un numero preciso di pezzi) che sono disponibili all’acquisto a partire proprio da oggi. Tutte le violette hanno una piccola pianta grassa.



Scegli Le Violette per allestire il tuo albero di Natale

Sei pronta per allestire il tuo albero di Natale? Vorresti fare un allestimento diverso oppure vorresti un complemento d’arredo che dia gioia e felicità alla tua casa, al tuo negozio o al tuo studio? Per questo Natale scegli Le Violette, l’Edizione Limitata è un’occasione da non lasciarti sfuggire perché ti permette di dare quel tocco in più al tuo allestimento.

Scegli Le Violette per un regalo esclusivo

Inizi a pensare ai regali di Natale? Fai bene… perché il tempo passa e volte ciò che ci piace oggi e che vorremmo prendere per un nostro caro, domani sarà purtroppo non più disponibile perché terminato. Se vuoi fare un regalo esclusivo per Natale ti consigliamo Le Violette. L’Edizione Limitata è un’occasione da non lasciarti sfuggire perché ti permette di acquistare un prodotto unico, lavorato a mano e realizzato solo per te.

Le dimensioni

Sono disponibili in tre dimensioni. Dalla piccola, passando per la media e fino alla grande.

Le Violette nella versione “Schiaccianoci” con le diverse dimensioni e colori

Le tipologie e i colori

Le tipologie sono: in piedi, con le gambe appese, a forma di palla di Natale, a forma di campanella. I colori sono quelli della scala del rosso e nero e quelle del verde e nero.

La serie dello Schiaccianoci

La serie di Natale

Per altre informazioni o per acquistare

Per qualsiasi informazione su Le Violette è possibile contattare Antonietta Calò su Facebook (CLICCA QUI PER LA PAGINA), o su Instagram, al tel o via WhatsApp: +39 328 655 7766 o via email: leviolettecreazioni@gmail.com.