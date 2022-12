Gli auguri del sindaco Ciro D’Alò alla Città di Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Come di consueto e come da tradizione il sindaco di Grottaglie raccoglie l’invito di Gir per gli auguri di Buon Natale e fine e inizio anno nuovo a tutta la cittadinanza.

Lunga chiacchierata con Carlo Caprino

Nella lunga chiacchierata con Carlo Caprino il primo cittadino fa il punto su quanto l’Amministrazione ha fatto durante il 2022 e quali sono i cantieri e i progetti in essere per il 2023.