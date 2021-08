Ultim’Ora: grosso incendio a Grottaglie, pineta Frantella distrutta. 5 squadre, 9 mezzi e 21 unità dei vigili del fuoco sul posto

Tragedia scongiurata, grazie al pronto intervento della Protezione Civile che ha messo in sicurezza persone e animali prima che le fiamme divampassero in tutta la loro violenza. (VIDEO WHATSAPP)

Un grosso incendio è scoppiato a Grottaglie a ridosso della Pineta Frantella. In fiamme macchia mediterranea e fiamme altissime.

Un pomeriggio di fuoco

L’allarme è scattato intorno alle ore 16:00, quando sono stati allertati i mezzi antincendio intervenuti via terra e per via aerea, con nove squadre di vigili del fuoco, ventuno unità operative ed un aereo antincendio che ha versato liquido ritardante.

Le fiamme di oggi sono l’ennesimo sfregio ad un territorio già devastato in passato da incendi e alberi abbattuti da vento e piogge, e colpiscono uno dei polmoni verdi di Grottaglie, in passato meta di escursionisti e sportivi, che nei viottoli all’ombra degli alti pini trovavano refrigerio ed un ambiente affascinante ricco di animali, grotte e specie vegetali.

Non il primo incendio

La pineta Frantella è stata già in passato colpita da incendi, che avevano compromesso gravemente la stabilità della vegetazione.

A peggiorare la condizione anche gli effetti di avverse condizioni meteo, che avevano abbattuto diversi alberi ed avevano portato alla chiusura al pubblico della pineta.

Oltre cento ettari di vegetazione a rischio

I numeri dell’intervento, nella loro fredda ed asettica realtà, parlano di almeno cinque ettari di pineta bruciati ed oltre cento ettari di vegetazione e macchia a rischio, su un fronte di fuoco di circa 200 metri.

Oltre alla pineta ed alla macchia, a rischio case, masserie, pascoli ed animali presenti in zona, messi in sicurezza grazie al pronto intervento di uomini e mezzi della Protezione Civile, subito allertati insieme alle altre Forze dell’Ordine.

“Non si esclude la natura dolosa”