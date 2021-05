Grottaglie e polemiche TARI 2021, continua il botta e risposta. Grottaglie Domani replica al sindaco

Pubblicità in concessione a Google

Continua il botta e risposta e la polemica sulla Tari 2021 a Grottaglie. Dopo le esposizioni delle due compagini elettorali che sostengono rispettivamente Maria Santoro e Alfredo Traversa e dopo la risposta del sindaco Ciro D’Alò, giunge un nuovo capitolo firmato dalla coalizione Grottaglie Domani.

Questa la nota integrale

Pubblicità in concessione a Google

1) sono state date tante inutili esplicazioni – che qui non si riepilogano – già previste in normativa e non richieste, evidentemente per buttare fumo negli occhi;

2) la richiesta delle tre rate anticipate per questione di sofferenza economica del Comune non è fondata, perché il pagamento dei servizi non è connesso alla situazione di cassa del Comune;

3) D’Alò ha detto il falso in relazione alle scadenze, dato che le quattro rate dell’anno scorso scadevano rispettivamente il 16/09/2020, il 16/11/2020, il 16/12/2020 e 16/01/2021 e soprattutto l’avviso di pagamento, udite udite, era datato 31/07/2020;

4) per trasparenza si devono determinare entro il 30 giugno p.v. i costi del servizio e le tariffe definitive e immediatamente, subito dopo, comunicare l’ammontare del saldo e quindi della quarta rata.

“Infine, facciamo notare all’avvocato D’Alò che dire bugie e poi definire “contrario alla raccolta differenziata” chi lo fa notare alla cittadinanza è una evidente sciocchezza, come le tante pronunciate in questa lezioncina da professorino di noialtri.”