Inizia formalmente oggi il D’Alò bis a Grottaglie: nel primo pomeriggio previsto il primo consiglio comunale dopo le ultime elezioni amministrative.

Si ritorna in presenza

L’adunanza torna in presenza poiché nonostante le limitazioni anti Covid in quanto l’assise deve procedere ad elezione di cariche per le quali è necessario lo scrutinio segreto, modalità incompatibile con la seduta on line.

Outfit per l’occasioni importanti quindi oggi a Palazzo di Città: 24 consiglieri comunali, 7 assessori e il riconfermato sindaco per l’insediamento.

Ordine del giorno

Sei i punti all’ordine dal giorno: dopo la convalida degli eletti e quindi l’insediamento, il sindaco procederà al giuramento, quindi l’elezione del Presidente del Consiglio e quella del suo vice. Seguirà la presa d’atto della nomina degli assessori e l’elezioni dei componenti della Commissione elettorale.

Appuntamento alle ore 16.