Grottaglie, rinvenimento cavità sotterranea: novità in arrivo. A breve la soluzione?

Sono passati ormai circa 7 mesi dal rinvenimento della cavità sotterranea in via Marconi. Da allora una porzione della strada è chiusa. Stando a voci che giungono dal Comune di Grottaglie la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve.

Rinvenimento a febbraio 2024

Ricordiamo che il rinvenimento avvenne a seguito di lavori effettuati per il completamento della rete idrica. Da li in poi gli enti preposti hanno iniziato a valutare lo scenario, lasciando, come dicevamo, parte della strada inibita e quindi transennata.

Grottaglie, rinvenimento cavità sotterranea: emanata Ordinanza divieti di circolazione e sosta in via Marconi e via Ferraris

Novità in arrivo

Secondo quanto ci informano lo scenario dovrebbe mutare a breve e prevedere quindi dei lavori di consolidamento attraverso la realizzazione di una struttura di sostegno. In parole povere pare che non sarà previsto un riempimento della cavità ma una struttura per il passaggio.

Queste ipotesi sono tutte da confermare. Non ci resta quindi che attendere comunicazioni ufficiale da parte del sindaco (anche per il rinvenimento su via Deledda e sul cantiere in prossimità del Monumento ai Caduti).