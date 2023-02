Meteo Puglia Neve: è una settimana glaciale. Scuole Chiuse in diverse città

Pubblicità in concessione a Google

Risveglio gelido e persistenza di neve per il Meteo Puglia. Il fronte freddo non accenna a mollare la presa, anzi persisterà ancora qualche giorno di questa settimana davvero invernale.

Nella notte molte zone della Puglia sono state interessate da abbondanti nevicate fino a quote molto basse: Cerignola, Gravina, Corato, Ruvo di Puglia solo per citare alcune province, sono state ricoperte da un manto bianco persistente.

Diversi comuni hanno emanato ordinanza per chiusura delle scuole.

Meteo Puglia, neve e gelo sotto zero

Ma la neve ha interessato anche la Valle d’Itria e città come Martina Franca hanno avuto le loro belle nevicate. Fiocchi di neve anche a Taranto e Grottaglie, lievi fiocchi svolazzanti che però non hanno creato accumuli.

Per la giornata odierna si prevede ancora qualche lieve fiocchettata al mattino, che poi lascerà il posto a variabilità e instabilità, con nuvolosità alternata a schiarite. Le deboli nevicate potrebbero trasformarsi in brevi piovaschi nel primo pomeriggio. Generale rasserenamento in serata in tutte le zone.

Meteo Puglia: Scuole chiuse per neve

Per la giornata di domani si prevede che un vento più secco al mattino, spazzerà via la nuvolosità, che però ritornerà nel pomeriggio, soprattutto a partire dal nord della regione e via via scenderà fino al Salento, si verificheranno nuovamente deboli nevicate o piogge nel pomeriggio. La perturbazione però dovrebbe rientrare in serata.

Le temperature permangono gelide, con i valori che si confermano come nei giorni scorsi molto vicini allo 0° C e anche più basse con i -2° C a Martina Franca e 0° C a Taranto e Grottaglie.

La previsione

Il nocciolo gelido permarrà comunque ancora per giorni, probabilmente comincerà a lasciare la nostra regione nel week end, quando comincerà a risalire la temperatura, ma solo di alcuni gradi nei valori minimi, qualcuno in più nei valori massimi.