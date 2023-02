Pubblicità in concessione a Google

Neve in Puglia: entro questa sera irrompe nel nostro paese NìKola, vento gelido proveniente dalle steppe russe. Un grosso blocco di aria gelida sta interessando la Puglia e vedrà aumentare nelle prossime ore.

Colonnina in calo e temperature in profondo crollo questa notte. L’irruzione artico continentale porterà un nocciolo di massa d’aria gelida che potrebbe determinare fenomeni nevosi sparsi.

Le ultime indicazioni vedono un peggioramento delle condizione nella notte tra martedì e mercoledì in Puglia.

La situazione Neve in Puglia per mercoledì

Gelo e sottozero. Da lunedì si scende fino a -4°

L’arrivo del ciclone Burian di NìKola ha cambiato le abitudini dei pugliesi nelle ultime ore: poche persone in giro questa mattina. Taranto scende fino a -2°, Bari 1°, Foggia -2°, Lecce -1°, Brindisi 3°.

Quella che si è appena avviata sarà una lunga fase di freddo intenso. Oltre al gelo e alla formazione di precipitazioni nevose occorrerà tenere d’occhio anche il vortice dal nord Africa che poterà piogge al Sud.

Per ciò che concerne la neve occhi puntati come dicevamo tra martedì e mercoledì quando sarà possibile assistere a sporadiche nevicate a quote basse sulle regioni centro sud adriatiche.

Intanto il weekend ha già portato i primi danni come la tromba d’aria a Lecce e la distruzione di frutta e verdura nella provincia di Taranto. Ricordiamo che al momento è attivo il Messaggio di Allerta in corso di validità del 03/02/2023.