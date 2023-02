Neve in Puglia: ecco Dove. Freddo Polare, Sotto Zero

L’irruzione dell’aria artica provenente dalla Russia sta portando delle condizioni di freddo intenso con precipitazione nevose che potranno verificarsi anche in pianura, in riva al mare e quindi a quote molto basse.

Come ampiamente annunciato arrivano i primi fiocchi di neve in Puglia. Il Burian di NìKola investe quindi anche la regione Puglia. Un forte flusso di correnti d’aria di origine artico-continentale proveniente dalle steppe della Russia che sta generando un brusco calo delle temperature fino anche a 9-10°.

La situazione Neve in Puglia e a Martina Franca

Qualche fiocco di neve in queste ore. Da ieri notte e fino a venerdì la colonnina non sarà mai sopra la zero: -1° oggi, -2° lunedì da martedì a venerdì. Questo lo scenario della temperatura minima. La massima non supererà i 6°. In queste ore vento molto forte.

La situazione Neve a Grottaglie

Vento molto forte in queste ore e nevica, gragnola in modo isolato. Si va dai 2° di oggi a 0° nella notte di mercoledì. La massima non supererà i 7°.

La situazione Neve a Taranto

Neve e schiarite. Anche lui la comparsa della neve gragnola. Vento molto forte e temperatura minima che andrà da 1° a -1° per tutta la settimana.

Prepariamoci a vivere giorni dal freddo davvero intenso, fuori ormai si gela e le temperature sono davvero sotto zero. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede venti forti e di burrasca. La tendenza è al peggioramento con temperature in calo.

In queste ore molti potranno cambiare la neve con la neve gragnola, tipica formazione di grandine piccola, oppure con la neve graupel, ovvero la neve tonda, una precipitazione atmosferica solida, costituita da palline di ghiaccio bianche e opache, che cadono da una nube.