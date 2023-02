Neve in Puglia. Stanotte Crollo Termico: Grottaglie, Taranto e Martina Franca scendono fino a -3°

Pubblicità in concessione a Google

Crollo Termico pronto al contatto e occhio alla Neve in Puglia. Sarà una domenica gelida quella che sta per affacciarsi: un anticipo di quello che saremo costretti a subire per tutta la settimana con l’arrivo anche in Puglia del nocciolo d’aria gelida denominato NìKola che sta scendendo dalla Russia verso l’Italia.

Un fenomeno climatico che causerà un vero e propria discesa termica, portando delle correnti gelide anche nella nostra regione e nelle nostre città.

Neve in Puglia?

Un bruscò calo delle temperature che interesserà anche Grottaglie, Taranto e Martina Franca. Queste le previsioni per ciò che concerne la temperatura che vedrà un vero crollo termico.

Domenica 5 febbraio Grottaglie va dalla minima di 1° alla massima di 5°. Lunedì 6 febbraio Grottaglie scende sotto zero. La massima non supererà i 4°.

Taranto scende a -1° come minima nella notte tra domenica e lunedì, quando la massima non supererà i 6°. A Martina Franca la colonnina scenderà fino a -3°, e sarà sotto lo zero fino a giovedì, con la massima intorno ai 6-7°.

Intanto in queste ore una tromba d’aria si è abbattuta su Lecce, fino a domani è stata annunciata Allerta Arancione per Vento.

Occorre pertanto prepararsi a quella che si preannuncia essere una delle settimane più fredde.