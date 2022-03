Pubblicità in concessione a Google

“L’infinita storia del centro servizi per l’agricoltura. Quando l’apertura del centro direzionale?” Questo il tema dell’interrogazione urgente presentata da Francesco Donatelli, Presidente Gruppo Consiliare del PD di Grottaglie, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, da discutere nella prossima seduta del Consiglio Comunale:

“L’infinita storia del Centro Servizi per l’Agricoltura. Un progetto, nato circa trent’anni fa che prevedeva la realizzazione di due strutture: una palazzina destinata agli uffici del Centro Direzionale, ed un capannone destinato allo stoccaggio, innovazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e successiva commercializzazione. Al centro dei quali è previsto un piazzale per la movimentazione dei mezzi e per la pesa pubblica.

Il tutto condizionato da diversi contenziosi e con insufficienti risorse economiche (disponibilità di circa 2.500.000 tra finanziamento regionale e risorse comunali).

Nel 2016, dopo una serie di incontri con l’assessore regionale all’agricoltura, si sblocca finalmente la situazione ed arriva un parziale risultato. D’intesa con l’assessorato regionale, si decide di procedere con le risorse disponibili al completamento del capannone. Soluzione che, attraverso un bando pubblico, consente di assegnare il capannone e coinvolgere Enti ed associazioni per la gestione e il completamento dell’intera struttura.

Ma, insediatasi l’amministrazione D’Alò, si procede nella direzione opposta: si abbandona l’idea di intervenire sul capannone e si avviano i lavori per il completamento del Centro Direzionale. In questo modo si annulla la possibilità di rendere la struttura appetibile per futuri investimenti che non incoraggia la partecipazione a partecipare ad un eventuale bando pubblico per la gestione e il completamento dell’intera struttura.

Non solo. Con il capannone completato e disponibile, Grottaglie poteva aspirare a diventare la sede di AGROMED (società controllata al 100% dalla Camera di Commercio di Taranto), nel frattempo destinata a Castellaneta.

Il paradosso è che, il Comune di Grottaglie, non solo ha perso queste occasioni, ma ancora non è nella disponibilità l’uso del Centro Direzionale che risulta completato tanto che nell’estate del 2020 gli amministratori grottagliesi dichiaravano “l’imminente inaugurazione”.

Per quanto sopra esposto, anche per rispondere alle sollecitazioni di cittadini ed associazioni di categoria, il sottoscritto Francesco Donatelli nella sua qualità di Presidente del Gruppo consiliare del PD, rivolge la seguente INTERROGAZIONE URGENTE per sapere:

1. Quali sono i motivi del ritardo per rendere funzionale la palazzina del Centro Direzionale?

2. Perché i lavori del completamento del Centro Servizi per l’Agricoltura è stato programmato per il terzo anno nel Programma Triennale LL.PP. 2022/2024 con capitale privato?

3. Perché, nel frattempo, non si candida il progetto di completamento anche all’utilizzo dei fondi PSRR?” conclude la nota.