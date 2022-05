Pubblicità in concessione a Google

Se fossimo in un gran premio di Formula 1 diremmo: “Primo cambio di gomme per la Giunta D’Alò bis”. Viale Matteotti, via Colombo e via Parini formano sì un circuito ma di gare all’orizzonte non se ne vedono.

Giungono a sorpresa le dimissioni di questo pomeriggio dell’Assessore Maria Teresa Marangi. Un mandato durato circa 6 mesi e che è figlio, ha dichiarato la stessa, di frizioni tra il sindaco Ciro D’Alò e il consigliere comunale Massimo Zimbaro (rieletto lo scorso anno con 320 preferenze), del quale era espressione in Giunta.

Terremoto a Palazzo di Città?

Qualcuno parla di terremoto a Palazzo di Città considerando che queste dimissioni, con tanto di motivazione, giungono a pochissimi mesi dall’inizio del secondo mandato D’Alò e a pochi giorni dalla discussione e approvazione del Bilancio, argomento del quale Maria Teresa Marangi era proprio la delegata del sindaco.

Esperta in materia fiscale e tributaria, Maria Teresa Marangi si occupava infatti dei servizi finanziari, dello sviluppo economico e attività produttive, del patrimonio, dei servizi demografici, beni comuni, parco regionale delle gravine, dei fondi comunitari e spending review. A lei anche l’importante “nuova delega” al PNRR.

La nomina il 15 novembre 2021

E ora?

Dimissioni quindi che potrebbero rallentare le programmazioni in atto e che lasceranno lo scranno vuoto in Consiglio Comunale con la relazione tecnica sul Bilancio che sarà molto probabilmente tenuta dallo stesso primo cittadino, ad interim, cosi come si preannunciano le deleghe ormai vacanti.

Chi sarà il nuovo assessore?

Resta da capire ora quale sarà la nuova indicazione che il gruppo consiliare “Noi ci Siamo”, rappresentato in consiglio da Massimo Zimbaro, farà al primo cittadino come espressione fiduciaria in Giunta.

Ovvero chi prenderà lo scranno lasciato vuoto da Maria Teresa Marangi e soprattutto come evolveranno le frizioni tra il sindaco e il consigliere Zimbaro, di cui la stessa ha parlato nell’annuncio delle sue dimissioni.

Al momento non ci sono dichiarazioni da parte del primo cittadino e del consigliere, si attendono quindi le prossime ore per chiarire meglio lo scenario.