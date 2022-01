Pubblicità in concessione a Google

Tutti ormai abbiamo a disposizione un telefono cellulare e per la maggior parte si tratta di uno smartphone, oltre a possedere anche diversi altri dispositivi digitali quali tablet, computer, smartwatch ecc… tutti per lo più interconessi e tutti con installate le nostre app preferite, tra cui immancabili i social network.

Negli ultimi 10 anni le interconnessioni tra persone avvengono per la maggior parte, ahimè, attraverso il web e in particolare i social network. Ormai tutti hanno stabilito il proprio “network” di amici su Facebook, su Instagram, tik tok ecc… e con loro comunica attraverso i post quotidiani, le foto, le stories, i messaggi.

Vi sono poi anche i network di messaggistica istantanea, che si implementano con sempre più funzioni: dalla semplice chiamata audio alla video chiamata, all’invio di messaggi di testo, foto, immagini, video, emoticon, gif, scambio di documenti e link, e molto altro ancora… tra i tanti spiccano Whatsapp, Messenger, Viber, Telegram, Skype, e i social vari che al loro interno hanno anche funzionalità di chat e messaggistica istantanea.

Superati quindi gli sms, adesso abbiamo tanti modi attraverso cui veicolare i nostri messaggi. Capita però che non sempre tutto vada per il verso giusto, e anche in chat si può correre il rischio di truffe, attacchi informatici, virus, malware ecc..

“Sei tu nel Video?”

Già da alcuni mesi c’è una particolare truffa che gira in chat e colpisce i più ingenui e inesperti tanto quanto i “veterani”: si riceve un messaggio per lo più tramite Messenger di Facebook in cui leggiamo il testo: “Sei tu nel video?” seguito da varie emoticon molto sorridenti e un link ad un sito web.

Il messaggio proviene da un nostro contatto, quindi una persona che conosciamo o dovremmo conoscere. Presi dalla curiosità e da una certa fretta, siamo quindi portati a cliccare immediatamente sul link per scoprire di che video si tratta, che ci vede tra i protagonisti…

Purtroppo si tratta di un virus che da alcuni giorni sta nuovamente girando sul web. Ma come agisce il virus? Cliccando sul link si attiverà automaticamente l’invio dello stesso messaggio con link (e quindi con lo stesso virus) ai contatti presenti su Messenger.

Siamo quindi stati sottoposti ad un vero attacco informatico. Il link, oltre a diffondere il virus in realtà cerca di rubare le credenziali, in modo che si possa entrare nel nostro user e compromettere così l’account social.

Infatti l link al famigerato video in cui ci saremmo noi porta a una pagina web simile a Facebook in cui ci vengono chieste le credenziali per entrare nel suddetto social e guardare il video. In realtà si tratta di una truffa e la pagina web non è quella dell’acceso a Facebook ma una pagina fake che ruba i nostri dati per usare il nostro account per effettuare altre azioni truffaldine, spam pubblicitari, installare app o altre azioni anche illecite e illegali.

Cosa fare se abbiamo cliccato il link?

Il modo migliore per bloccare questa catena è evitare di cliccare sul link e cancellare immediatamente il messaggio.

Cerchiamo di risolvere tempestivamente la questione innanzitutto cambiando la password di accesso a Facebook e altri social se necessario. Sarebbe bene effettuare questa operazione da un altro dispositivo e non da quello attraverso cui abbiamo cliccato sul link perché potrebbe compromesso.

Modificare quindi la password e possibilmente aumentare la sicurezza nell’accesso all’account abilitando l’autenticazione a due fattori, che ci protegge nel caso venga compromessa la password principale e poi dotarsi di un antivirus o attivare sistemi di protezione della navigazione sul web.

Come aumentare la sicurezza su Facebook

Oltre ad intraprendere e azioni illustrate sopra, ecco alcuni consigli e accorgimenti per aumentare la sicurezza su Facebook: consultare sempre le Impostazioni Protezione e Accesso e verificare tramite le diverse opzioni “Dove hai effettuato l’accesso” in modo da verificare da quali dispositivo è avvenuto l’accesso al social e se ci sono dispositivi non autorizzati occorre rimuoverli immediatamente; oppure tramite Impostazioni > App e siti web per controllare l’accesso all’account di terze parti, troveremo quindi le app e i siti web che hanno accesso al nostro account ed eliminare quelle indesiderate

Resta sempre valido il monito ad essere prudenti e pensarci bene prima di cliccare su messaggi che ci sembrano sospetti.