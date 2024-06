Ultim’Ora G7 in Puglia: Biden potrebbe atterrare a Grottaglie?

Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il G7 in Puglia.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dai media e dalla stampa oggi dovrebbe (o potrebbe) arrivare in Puglia il presidente degli Usa Joe Biden.

Al momento sulla stampa viene indicato come orario intorno alle 22.30 e come aeroporto di atterraggio quello di Brindisi. Ma come è facile aspettarsi, ai rumors e alle voci che circolano possano invece replicare situazione ben diverse. Per cui diciamo che non è esclusa la possibilità che l’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti possa atterrare proprio a Grottaglie, per poi esser trasportato in elicottero sulla nave che lo ospiterà stanotte.

Tutte queste però sono voci, rumors, sensazioni che aumentano il trasporto e l’emozione che l’intera regione sta vivendo per aver avuto l’onore di accogliere i grandi potenti mondiali.

Intanto però, questo è un dato di fatto, l’aeroporto è presidiato dalle forze dell’Ordine, a bordo pista e nel sedime aeroportuale di Grottaglie carabinieri e polizia.