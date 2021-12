Ultim’Ora Covid Grottaglie, Casi anche in Ospedale

Pubblicità in concessione a Google

La Puglia è sotto la stretta del Covid: nelle ultime 48 ore i casi sono aumentati in modo esponenziale in tutta la regione. Solo oggi 4200 nuovi contagi, ieri quasi 3mila.

Aumento vertiginoso dei casi anche a Grottaglie: il sindaco Ciro D’Alò ha informato la comunità sull’esplosione di contagi avvenuta in 48 ore: 82 nuovi positivi in città. Un dato che porta al 27 dicembre i casi attualmente positivi a 100. Un numero che aumenterà nei prossimi giorni considerato che lo stesso primo cittadino è stato contattato in forma privata da diversi positivi in queste ore, persone che non figurano ancora nelle liste ufficiali dei contagiati conteggiati dall’ente.

L’evolversi della pandemia ha interessato anche l’ospedale di Grottaglie. All’interno del nosocomio San Marco ci sono diversi casi e su questo il primo cittadino ha ipotizzato che a breve l’ASL fornirà i dettagli.

