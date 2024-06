Ultim’Ora G7 in Puglia: Zelensky potrebbe atterrare a Grottaglie?

Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il G7 in Puglia.

Si rincorrono le voci sull’arrivo del presidente degli Usa Joe Biden a Grottaglie, per poi andare a Borgo Egnazia. Ma non solo: le ultime ore vociferano anche la possibile venuta all’Arlotta di Zelensky, il presidente dell’Ucraina.

Mentre Biden dovrebbe arrivare oggi, Zelensky invece dovrebbe arrivare domani in Puglia. Molti media danno come molto probabile l’arrivo di Zelensky proprio all’aeroporto di Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

Tutte queste però sono voci, rumors, sensazioni che aumentano il trasporto e l’emozione che l’intera regione sta vivendo per aver avuto l’onore di accogliere i grandi potenti mondiali.

Intanto però, questo è un dato di fatto, l’aeroporto è presidiato dalle forze dell’Ordine, a bordo pista e nel sedime aeroportuale di Grottaglie carabinieri e polizia.