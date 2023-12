Grottaglie nel 2023: i Cantieri chiusi e quelli aperti. E le novità per il 2024

Pubblicità in concessione a Google

L’assessore Giovanni Blasi, con deleghe ad Arredo Urbano, Centro Storico, Edilizia Popolare, Fogna Bianca, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Strade a marciapiedi, Mobilità sostenibile, P.I.P., ZES, Rigenerazione Urbana, Riqualificazione dell’Edilizia pubblica e Privata, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e Qualità della Vita fa il punto sui risultati raggiunti nel 2023 durante la conferenza di fine anno a Grottaglie.

I finanziamenti del PNRR e la prosecuzione del programma già avviato nel primo mandato D’Alò. E’ questa, diciamo, la sintesi che l’Assessore ha fatto durante il resoconto sull’anno che sta per concludersi. Approvati i Sub Comparti, attivato lo Sportello digitale per le pratiche, e poi il PEBA. Si sta lavorando al Piano Urbano della Mobilità sostenibile. Stadio, Circolo Tennis, Asilo tra i progetti dei Lavori Pubblici. Continueranno gli interventi nel centro storico sia per la fogna che per le chianche. Importante progetto di fogna bianca per via Foggia fino al Fullonese. Lavori su nuove strade e marciapiedi. Sui tanti cantieri per la città specifica che ci sono sovrapposizioni di altri enti, tipo AQP, che stanno facendo loro interventi.

(Video da stralcio pagina Facebook Ciro D’Alò).